- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 2 mondial si detinatorul trofeului, a debutat cu o victorie la actuala editie a turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale in valoare de 2,6 milioane euro, impunandu-se cu 7-5, 6-4 in fata belarusului Ilia Ivaska.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care e gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a invins-o pe sarboaica Ivana Jorovic, cu 7-6 (1), 6-4.

- Tenismanul britanic Andy Murray, fost lider mondial, s-a calificat in optimile finala ale turneului ATP 250 de la Anvers (Belgia), dotat cu premii totale de 508.600 de euro, dupa ce a castigat la mare lupta meciul cu americanul Frances Tiafoe, cu 7-6 (2), 6-7 (7), 7-6 (8), dupa trei ore si 45 de…

- Tenismanul croat Marin Cilic, dublu campion la Moscova, in 2014 si 2015, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP 250 din capitala Rusiei, dotat cu premii totale de 697.125 de dolari, dupa ce l-a invins, luni, pe bosniacul Damir Dzumhur, cu 6-7 (4/7), 6-1, 6-1, conform agerpres. Dzumhur,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Le Neubourg (Franta), dotat cu premii totale de 80.000 de dolari, dupa ce a trecut de olandeza Arianne Hartono, cu 6-1, 6-1, potrivit agerpres.ro. Buzarnescu (33 ani, 148 WTA), a treia favorita,…

- Jucatoarele romane de tenis Mihaela Buzarnescu si Andreea Prisacariu vor fi adversare in optimile de finala ale turneului ITF de la Valencia, dotat cu premii totale de 80.000 de dolari, dupa victoriile obtinute miercuri, in prima runda, conform agerpres. Buzarnescu (33 ani, 175 WTA) a dispus de argentinianca…

- Perechea Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat, marti, in optimile de finala la dublu in turneul de tenis ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dupa cu 7-5, 6-3 cu argentinienii Federico...