- Sorana Cirstea (33 ani, 22 WTA) se simte excelent la turneul de la Dubai! Astazi, tenismena din Targoviște a reușit calificarea in optimile de finala ale concursului dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari. In turul 2 al competiției, Cirstea a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova (26 ani, 19…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, locul 21 mondial, a fost eliminata duminica de americanca Ashlyn Krueger, 3-6, 6-3, 6-3, in primul tur al turneului de WTA 1.000 de la Dubai, care se disputa pe hard, potrivit Agerpres. Ashlyn Krueger, locul 74 WTA, in varsta de 19 ani, este beneficiara…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open, singurul de categoria WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe daneza Clara Tauson, cu 6-4, 6-0, joi, in BT Arena din Cluj-Napoca. Jaqueline Cristian (25 ani, 81 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 21 de minute,…

- Sorana Cirstea (33 de ani, #26 WTA) a reușit o victorie clara in turul secund al turneului WTA de la Abu Dhabi in fața locului 9 mondial, Maria Sakkari (28 de ani), scor 6-2, 6-1. Sorana a reușit victoria in fața tenismenei din Grecia in doar o ora și 17 minute. Sorana Cirstea se va duela cu Daria Kasatkina…

- Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Abu Dhabi, dupa ce a invins-o pe Caroline Garcia, cu 6-7 (4/7), 6-4, 6-4. Aceasta este prima victorie a romancei din anul 2024. Cirstea a obtinut prima sa victorie din 2024, dupa doua ore si 41 de minute. Romanca venea dupa…

- Echipa Los Angeles Lakers, fara starul LeBron James (accidentat), a reusit sa invinga in deplasare, cu scorul de 114-105, formatia Boston Celtics, intr-un meci disputat joi seara in campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), potrivit Agerpres.Californienii nu au putut conta in jocul…

- Sorana Cirstea, locul 26 mondial si favorita 10, va evolua direct in turul doi al turneului de la Brisbane (Australia), cu premii totale de 1.736.763 de dolari, conform news.ro.In turul doi, Cirstea o va intalni pe invingatoarea meciului dintre sportiva ceha Linda Noskova, locul 41 WTA, si o jucatoare…

- Gabriela Lee, invinsa in optimile turneului de la MontevideoJucatoarea romana de tenis Gabriela Lee a fost invinsa de mexicanca Renata Zarazua, cu un sec 6-0, 6-0, joi, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Montevideo, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, conform Agerpres.…