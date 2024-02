Stiri pe aceeasi tema

- Romanian tennis player Sorana Cirstea qualified on Monday for the round of 16 of the WTA 500 tournament in Abu Dhabi (United Arab Emirates), with total prize money of USD 922,573, after defeating Caroline Garcia 6-7 (4/7), 6-4, 6-4.Cirstea (33, WTA's 26th) reached her first victory in 2024 after…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de britanica Jodie Burrage cu 6-3, 7-6 (7/5), miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 802.237 de euro.Jaqueline Cristian (25 ani, 89 WTA), intrata pe tabloul principal ca ''lucky…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Linz, dupa ce a invins-o marți pe argentinianca Nadia Podoroska in doua seturi, cu 6-3, 6-4. Intrata pe tabloul principal din postura de „lucky loser”, Jaqueline Cristian s-a impus dupa o ora si jumatate. Romanca are…

- Tenismena romana Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Adelaide, dupa ce s-a impus cu 6-3, 6-4 in fata britanicei Katie Boulter. Ajunsa pe tabloul principal din postura de „lucky loser”, Ana Bogdan a obtinut victoria dupa o ora si 47 de minute. Romanca a fost condusa…

- Sorana Cirstea participa zilele acestea la turneul demonstrativ World Tennis League, o competiție neafiliata ATP și WTA, ce are loc la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, intre 21 și 24 decembrie. Romanca a caștigat joi primele doua confruntari de dublu in care a jucat alaturi de Fritz și Rybakina.Evenimentul…