- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-0, 7-5, pe cehoaica Linda Noskova, intr-o partida disputata joi.Raducanu, al carei tata…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Lee a reusit sa acceada, luni, pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 125 de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 142.608 euro, dupa ce a invins-o pe cehoaica Anna Siskova cu 6-1, 3-6, 6-1, in ultimul tur al calificarilor, potrivit Agerpres.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a fost invinsa de italianca Sara Errani, cu 4-6, 6-2, 6-3, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari, anunța AGERPRES.

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 125 gazduit de localitatea spaniola La Bisbal d'Emporada si dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe Nuria Parrizas Diaz cu un

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Maribor (Slovenia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe Kathinka von Deichmann (Liechtenstein), cu 6-3, 6-3.

- Ana Bogdan, cap de serie numarul opt, s-a calificat in finala turneului Transylvania Open, singurul de nivel WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe conationala Jaqueline Cristian cu 6-3, 3-6, 6-4, sambata, in BT Arena din Cluj-Napoca. știre in curs de actualizare

- Jucatoarea germana de tenis Tatjana Maria, a doua favorita, a fost surclasata de italianca Sara Errani, cu 6-0, 6-1, joi, in BT Arena din Cluj-Napoca, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open, singurul de categoria WTA 250 din Romania.Errani (98 WTA) a avut nevoie de doar 60 de minute…

- Jucatoarea chineza de tenis Lin Zhu, a doua favorita, s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari, dupa ce a trecut de australianca Taylah Preston, cu 6-4, 7-5, potrivit Agerpres.Zhu, campioana en titre,…