Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (25 ani, 83 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud; SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 922.573 de dolari. In optimi, romanca a invins-o pe americanca Emma Navarro…

- Irina Bara s-a calificat noaptea trecuta in sferturile de finala ale turneului de la Bogota. Ea a invins-o pe Laura Pigossi, scor 6-3, 6-7 (3), 4-6, in trei ore și 22 de minute de joc . Romanca a pierdut primul set, dupa ce a reușit sa egaleze la 2-2. Apoi a cedat 3 game-uri consecutive, permițandu-i…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a a obținut miercuri noaptea o calificare remarcabila in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Bogota (Columbia). Romanca a trecut in optimi de brazilianca Laura Pigossi. In turul urmator ea o va intalni pe italianca Sara Errani, conform Mediafax. Jucatoarea…

- Gabriela Ruse s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ITF de la Trnava, dupa ce a invins-o joi pe Renata Jamrichova, in doua seturi, scor 7-5, 6-4. Cap de serie numarul opt, Ruse, care in acest moment ocupa poziția 171 in ierarhia WTA, a avut nevoie de o ora si 45 de minute pentru […]

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova a reusit o calificare facila in sferturile de finala ale turneului Transylvania Opensingurul de categoria WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe Camila Osorio cu 6-2, 6-1, joi, in BT Arena din Cluj-Napoca.Pliskova (31 ani, 78 WTA) a avut nevoie de doar…

- Jucatoarea germana de tenis Tatjana Maria, a doua favorita, a fost surclasata de italianca Sara Errani, cu 6-0, 6-1, joi, in BT Arena din Cluj-Napoca, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open, singurul de categoria WTA 250 din Romania.Errani (98 WTA) a avut nevoie de doar 60 de minute…

- Jucatoarea romana de tenis Anca Alexia Todoni a fost invinsa de filipineza Alexandra Eala, cu 7-5, 6-2, vineri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Indore (India), dotat cu premii totale de 50.000 de dolari, potrivit Agerpres.Todoni (19 ani, 235 WTA), care a invins doua japoneze in primele…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Lee s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Vero Beach (Florida), dotat cu premii totale de 75.000 de dolari, dupa ce a invins-o in penultimul act pe americanca Hailey Baptiste, cu 6-3, 6-2.Lee (28 ani, 389 WTA), venita din calificari, a obtinut victoria…