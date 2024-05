Mihai Neșu, in varsta de 41 de ani, a decis sa spuna tot adevarul despre divorțul sau, dupa ce s-a zvonit ca fosta soție, Maria, l-a parasit in urma accidentului grav din 2011. Fostul fotbalist a spus cum au stat lucrurile, de fapt. Mihai Neșu a dat carțile pe fața despre divorțul de soție La […] The post Mihai Neșu a rupt tacerea despre divorț. Detaliul despre fosta lui soție schimba totul: “Vreau sa știe lumea” appeared first on Playtech Știri .