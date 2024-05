Stiri pe aceeasi tema

- Negociatori Hamas au ajuns sambata la Cairo pentru intensificarea discutiilor privind un posibil armistitiu in Gaza, care ar prevedea intoarcerea in Israel a unor ostatici, a declarat un oficial Hamas. Directorul CIA este deja prezent pentru diplomatia indirecta, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Directorul CIA, William Burns, a sosit in capitala egipteana Cairo pentru intalniri pe tema conflictului din Gaza, potrivit unor surse de la aeroportul din Cairo, scrie Reuters. Egiptul, alaturi de Qatar și Statele Unite, a condus eforturile de mediere intre Israel și Hamas pentru a intermedia un acord…

- Negocierile pentru un armistitiu in Fasia Gaza si eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas fac „progrese semnificative”, a informat luni media egipteana pro-guvernamentala Al-Qahera News, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Negocierile care se poarta la Cairo, pentru obținerea unui armistițiu in Fașia Gaza, au facut progrese semnificative, a anunțat presa din Egipt in dimineața de 8 aprilie 2024. Informația privind progresul negocierilor ar veni de la un important oficial egiptean. La tratative participa delegații din…

- Negocierile pentru un armistitiu intre Israel si Hamas urmeaza sa fie reluate duminica la Cairo, informeaza media egipteana pro-guvernamentala Al-Qahera News, apropiata serviciilor de securitate egiptene, transmite AFP. "O sursa din cadrul serviciilor de securitate egiptene a confirmat pentru Al-Qahera…

- Negocierile pentru un armistitiu intre Israel si Hamas vor fi reluate duminica la Cairo. Este cea mai recenta incercare de a se obtine o pauza dupa aproape sase luni de razboi in Fasia Gaza, a anuntat sambata televiziunea egipteana Al Qahera News TV, citand o sursa din domeniul securitatii, potrivit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat unda verde unei noi runde de negocieri - la Doha si la Cairo - in vederea unui armistitiu in Razboiul din Fasia Gaza, anunta vineri biroul acestuia, dupa ce negocierile pareau sa se afle in impas. ”Benjamin Netanyahu a discutat cu directorul (serviciilor…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, unul dintre mediatorii cheie intre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, si-a manifestat miercuri speranta ca "in urmatoarele cateva zile" aceste doua parti in conflict vor ajunge la un acord pentru un armistitiu in Fasia Gaza, transmite agentia…