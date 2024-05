ACSO Filiași le-a facut o mare bucurie susținatorilor sai, dupa ce s-a impus categoric, cu 3-1, in deplasare, in fața formației CSM Deva. Disputa s-a consumat vineri seara și a contat pentru etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 3 – seria 7. In urma acestui rezultat, trupa lui Victor Naicu a revenit pe locul secund, poziție care duce la barajul pentru promovare. Gazdele au deschis scorul prin craioveanul Alex Popescu (’20 – penalti). Filieșenii au replicat prin Daniel Rogoveanu (’45+1 – penalti, ’46 – penalti) și Viorel Vilcica (’80). VEZI VIDEO! ACSO Filiași: Gageatu – Armașelu, Al. Popa, Vilcica,…