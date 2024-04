Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul moldovean Radu Albot a ratat șansa de a cuceri primul sau trofeu in acest an. Compatriotul nostru a cedat in finala turneului de tip Challenger din orașul spaniol Girona. Albot fost invins cu 5-7, 4-6 de favoritul gazdelor Pedro Martinez. Albot, numarul 155 mondial, a condus pe aproape toata…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, principalul favorit al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), s-a calificat in optimile de finala ale acestei competitii, dupa ce l-a invins in doua seturi, 6-2, 6-4, pe francezul Gael Monfils, luni, la Hard Rock Stadium, potrivit Agerpres. Alcaraz, ocupantul…

- Tenismanul roman Adrian Boitan a fost invins de argentinianul Facundo Mena cu 7-6 (7/3), 6-3, miercuri, in optimile de finala ale turneului challenger de la Merida (Mexic), dotat cu premii totale de 41.000 de dolari, potrivit Agerpres. Boitan (24 ani, 497 ATP), care a incheiat cu 5 asi si 6 duble…

- Tenismanul roman Adrian Boitan s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger de la Merida (Mexic), dotat cu premii totale de 41.000 de dolari, dupa ce l-a intrecut pe canadianul Dan Martin, cu 6-2, 6-3, potrivit Agerpres. Boitan (24 ani, 497 ATP), care a reusit 5 asi, a obtinut…

- Tenismanul roman Filip Cristian Jianu a castigat turneul desfasurat in Insula Kish (Iran), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins pe sarbul Branko Djuric, cu 7-5, 6-4, in finala.

- Tenismanul moldovean Radu Albot s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ATP 250 de la Delray Beach (Florida), dotat cu premii totale de 661.585 de dolari, dupa ce a dispus de chinezul Juncheng Shang, cu 4-6, 6-4, 6-2. Albot, campion la Delray Beach in 2019, a venit din calificari si…

- Jucatoarea romana de tenis Anca Alexia Todoni s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Pune (India), dotat cu premii totale de 50.000 de dolari, dupa ce s-a impus in fata italiencei Camilla Rosatello cu 7-6 (7/0), 6-1, potrivit Agerpres.Todoni (19 ani, 243 WTA) a obtinut…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal l-a invins pe australianul Jason Kubler, scor 6-1, 6-2, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Brisbane.Pentru Nadal, care se afla abia la al doilea meci dupa aproape un an de absenta, este primul sfert de finala la un turneu, dupa Wimbledon,…