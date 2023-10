Stiri pe aceeasi tema

- Israelul și-a indemnat cetațenii sa paraseasca imediat Egiptul și Iordania, a anunțat sambata Consiliul de securitate naționala, in timp ce tensiunile regionale s-au amplificat din cauza razboiului din Gaza, informeaza News.ro."Consiliul Național de Securitate al Israelului iși ridica avertismentele…

- Egiptul a fost prima țara vecina cu Israel care s-a opus deschiderii frontierelor pentru refugiații palestinieni dupa atacul Hamas. Imediat dupa, a urmat și declarația regelui Abdullah al Iordaniei care amenința cu razboi daca Israelul va impinge palestinienii peste granițe.Țarile arabe nu vor sa primeasca…

- Ambasada SUA in Liban a indemnat joi cetatenii americani aflati in aceasta tara sa-si organizeze „plecarea cat mai rapid posibil, cand sunt inca disponibile optiuni comerciale” de transport, informeaza Reuters. Cetatenilor americani ce aleg totusi sa nu paraseasca Libanul ambasada le recomanda in acelasi…

- Egiptul și Israelul vor permite intrarea ajutoarelor umanitare in sudul Fașiei Gaza. Decizia a fost luata in urma vizitei presedintelui american, Joe Biden, in Israel. Biden a subliniat ca aceste ajutoare nu sunt pentru teroriștii Hamas.

- Au fost invocate temeri ca turiștii israelieni vor fi ținta unor atacuri pe fondul razboiului Hamas-Israel. Pe langa Turcia, avertismentul israelienilor este valabil și pentru conaționalii aflați in Maroc.NSC spune ca ridica alerta pentru Turcia la nivelul 4 și face apel la toți israelienii aflați in…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, in coordonare cu guvernul egiptean, ar fi ordonat livrarea de ajutor umanitar in Fașia Gaza prin trecerea de frontierei la Rafah.Cu toate acestea, Forța de Aparare Israeliana continua sa afirme ca orice camioane de aprovizionare care incearca sa intre in Fașia…