Razboiul se extinde in Orientul Mijlociu și pare ca nu exista alternativa la conflict. Ba exista! In lunile care au urmat dupa ce Hamas a comis cea mai grava atrocitate produsa asupra evreilor de la Holocaust incoace, conflictul s-a extins in toata regiunea Orientului Mijlociu. In total, zece țari sunt implicate acum in lupte. In Gaza, soldații israelieni și Hamasul continua sa se omoare unii pe alții, in timp ce 2 milioane de oameni se confrunta cu foametea. Peste granița, in Liban, Hezbollah și Israelul sunt intr-un razboi de intensitate scazuta. Houthis in Yemen ataca navele de marfa, agravand…