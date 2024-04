Conflictul Iran-Israel. Implicații politice și financiare posibile A inceput un razboi nedeclarat oficial? Pe 1.04.2024, forțele aeriene israeliene au lovit consulatul Iranului aflat in Damasc, ucigand mai mulți ofițeri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC), inclusiv doi generali cu funcții de comanda. Inițial, Israelul nu a confirmat atacul, dar a recunoscut ca a efectuat multe atacuri in ultima perioada asupra unor ținte din Siria despre care afirma ca au legatura cu Iranul și cu grupuri armate care sunt inzestrate, finanțate și antrenate de IRGC. In replica, in perioada 13 – 14 aprilie 2024, Iranul a lansat un atac masiv cu drone și rachete… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

