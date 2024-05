Violența domestică, acceptată tacit de cetățeni. Doar 4 la sută se implică Peste doua treimi dintre romani au auzit de cazuri de violența domestica in ultimul an, insa doar 4 la suta au acționat pentru a o combate sau au alertat autoritațile, arata un studiu național, despre modul in care este perceput acest fenomen de opinia publica din Romania. 75 la suta dintre cei care asista la […] The post Violența domestica, acceptata tacit de cetațeni. Doar 4 la suta se implica appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

