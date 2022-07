Isărescu: Cel mai mare risc pentru economii – stagflația Cel mai mare risc pentru economii, nu numai cea a Romaniei ci din intreaga lume, este stagflația, a declarat miercuri Mugur Isarescu, in contextul deciziilor CA al BNR de majorare a dobanzii de referința la 4,75 suta pe an, de la 3,75 la suta pe an. Stagflația este o perioada caracterizta prin inflație ridicata și creștere economica redusa, pe fondul unui șomaj ridicat. Guvernatorul BNR a amintit perioada de stagflație din anii 70, pentru depașirea caeia lumea a avut nevoie de circa un deceniu. Rata anuala a inflației și-a accelerat creșterea in primele doua luni ale trimestrului II 2022 mai mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

