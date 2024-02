Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 71 de ani, presedintele rus Vladimir Putin s-ar fi scufundat vineri, intr-un bazin cu apa rece ca gheata pentru a sarbatori Botezul lui Iisus Hristos, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE și de Agerpres.„Da, o face in mod traditional de Boboteaza.…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, si-a sustinut joi conferinta de presa pe care o tine de obicei la inceputul fiecarui an pentru a face bilantul pe 2023 si pentru a anunta obiectivele din 2024.Seful diplomatiei ruse, aflat in acest post de aproape 20 de ani, a profitat de cele trei ore in…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a vorbit miercuri despre consolidarea relațiilor dintre Moscova și Phenian, intrebat in legatura cu situația din peninsula coreeana, precizand ca se dorește o dezvoltare a legaturilor inclusiv in „domeniile sensibile”, relateaza agenția Reuters, citata…

- Intr-un document secret, Ministerul german al Apararii descrie in mod realist și cu detalii șocante “calea spre conflict”, cu alte cuvinte, inceputul unui razboi intre Rusia și NATO. Jurnaliștii de la BILD au publicat acest scenariu, care arata ca inceputul razboiului va fi in februarie 2024, iar Rusia…

- Comentariile dictatorului rus Vladimir Putin care identifica Occidentul drept „inamicul” Rusiei sugereaza o narațiune a Kremlinului menita sa convinga națiunile occidentale sa tradeze Ucraina in viitoarele negocieri cu Rusia, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului, potrivit The Kyiv Independent.

- "Potrivit celor mai recente informatii, 12 adulti si doi copii au murit la Belgorod. In plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost ranite", a scris pe Telegram Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta.Imaginile publicate de autoritati au aratat masini in flacari si cladiri cu geamurile sparte.Presedintele…

- Liderul rus Vladimir Putin i-ar fi spus omologului sau chinez, Xi Jinping, in timpul unei intalniri din martie, ca Rusia planuiește sa-și continue razboiul impotriva Ucrainei timp de „cel puțin cinci ani”, scrie Nikkei Asia, potrivit The Kyiv Independent.In analiza publicata de Nikkei Asia se precizeaza…

- David Arahamia, liderul partidului „Slujitorul poporului” și șeful delegației ucrainene la negocierile cu rușii din Belarus și Turcia in martie 2022, susține ca delegația lui Putin a facut promisiuni de pace in schimbul renunțarii la aderarea la NATO, dar ucrainenii nu au avut incredere, a relatat pravda.com.ua,…