- Calificare la etapa naționala a concursului „Made for Europe” pentru eleva Maier Maria Nicoleta de la Liceul Tehnologic Aiud. Ea face parte din lotul olimpic al județului Alba care va participa in perioada 24-27 aprilie 2024, la Concursul Național de la Calimanești. Maier Nicoleta a obținut Premiul…

- 400 de mici artiști din 18 țari și-au dat intalnire in perioada 5-7 aprilie 2024 la Palatul Național al Culturii din Sofia, Bulgaria, la Festivalul Internațional „Albanico”. Raluca Maria Balaș, eleva a clasei de canto muzica ușoara coordonata de profesor Mirabela Grigorescu, a reprezentat Școala Populara…

- Buzoianca Elena Carmen Dobre, eleva a Liceului Tehnologic Meserii și Servicii Buzau, a obținut Premiul I și trofeul „Tineri bucatari” la concursul organizat de de Septimia Resort in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Harghita. De asemenea, ea a mai obținut impreuna cu echipa și diploma pentru…

- Așa cum ne-au obișnuit, jandarmii maramureșeni se numara printre cei mai buni sportivi din țara la Judo. Tradiția nu putea fi intrerupta nici anul acesta cand cei doi colegi ai noștri plt. Pop Denis și plt. Grigoriciuc Mirel au obținut locuri fruntașe la Campionatul Național de Judo al Ministerului…

- Un barbat de 41 de ani din Targoviște a fost injunghiat mortal, in noaptea de sambata spre duminica, la un hotel din comuna Moroeni, județul... The post Barbat injunghiat mortal intr-un hotel din județul Dambovița. Suspecții au fost reținuți appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- O crima infioratoare a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-un hotel din zona Padina. Un barbat din Targoviște, in varsta de 41 de ani, ar fi fost injunghiat mortal de mai multe persoane. Persoanele banuite de comiterea crimei ar fi trei barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 32 de ani.…

- Un barbat a decedat, miercuri, dupa ce s-a rasturnat cu autocamionul pe drumul national DN 72 Gaesti - Targoviste, pe raza localitatii Dragodana, judetul Dambovita., potrivit Agerpres.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) informeaza ca traficul se desfasoara dirijat,…