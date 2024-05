Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta un pas important pentru Drumul Expres Cluj-Dej, el aratand ca luni au fost depuse 5 oferte pentru contractul necesar elaborarii Studiului de Fezabilitate.

- filiasi Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca in licitația pentru contractul de proiectare a Lotului 4 din șoseaua de mare viteza Filiași – Lugoj au fost depuse șapte oferte. „Studiul de Fezabilitate pentru sectorul Caransebeș-Lugoj (50 km) trebuie sa fie finalizat in maximum 20 de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța faptul ca s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construcția primei secțiuni din Autostrada Nordului A14. Aceasta prima secțiune va fi Centura de la Gura Humorului, iar parte din acest tronson de autostrada va fi construit și cel mai lung…

- Nicolae Ciuca, președintele PNL: „Decizia pentru CJ Timiș se ia luni”. Prezent la Timișoara, alaturi de premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, in vizita de pe Centura de Sud a Timișoarei, Nicolae Ciuca, președintele PNL, a afirmat ca...

- Sorin Grindeanu: „Vrem sa terminam Centura de Sud a Timișoarei. Alegerile vin și pleaca, dar aceasta centura trebuie terminata”. O delegație la varf a coaliției guvernamentale l-a insoțit, astazi, pe ministrul Sorin Grindeanu, intr-o ampla inspecție a principalelor lucrari de infrastructura din țara.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a menționat intr-o recenta intalnire, cu administrația județului Valcea, noutați despre conexiunea municipiului Ramnicu Valcea cu Autostrada Sibiu-Pitești, prin Tigveni

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anunțat astazi ca in acest an se va deschide circulația pe centura sud a Timișoarei. „Vești bune pentru timișoreni! In aceasta vara se deschide circulația pe Centura de Sud Timișoara. Stadiul fizic al lucrarilor a trecut de 70%, iar constructorul roman este…

- In vizita pe santierul centurii sud a municipiului Timisoara, Sorin Grindeanu a fost insotit de presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si premierul Marcel Ciolacu. ”Fata de acum o luna, lucrarile au inaintat, ne aflam la 71%, probabil in martie vom ajunge la 75%. La final de iulie-august sa terminam…