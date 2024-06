Stiri pe aceeasi tema

- Șapte oferte au fost depuse, miercuri, pentru construcția primului lot al Drumului Expres Arad – Oradea, anunța ministrul Sorin Grindeanu. „Un nou pas important pentru construcția Drumului Expres Arad -Oradea (120,47 km). Pentru contractul necesar execuției primului lot (33,7 km) au fost depuse astazi…

- Drum expres Arad – Oradea va avea o lungime de 120,47 km și va fi executat etapizat, in trei loturi. Dupa o perioada de cateva... The post Construirea drumului expres Arad – Oradea va incepe dinspre Oradea. Au fost depuse 7 oferte appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta un pas important pentru Drumul Expres Cluj-Dej, el aratand ca luni au fost depuse 5 oferte pentru contractul necesar elaborarii Studiului de Fezabilitate.

- Constructorii se bat in oferte pentru ultimul lot al drumului de mare viteza Filiași-Lugoj, cunoscut și ca ”Autostrada Sudului”! Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a postat recent pe Facebook un mesaj in care spune cate oferte au fost primite pana in prezent, cat va dura studiul de fezabilitate,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost invitat recent la o emisiune de televiziune unde a vorbit despre alegerile prezidențiale de anul acesta, dar și despre candidați. Sorin Grindeanu a spus-o clar! Ministrul nu crede intr-un candidat comun PSD – PNL pentru alegerile prezidențiale și spune…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat ca, in prezent, se lucreaza pe aproximativ 750 de kilometri de autostrada și drum expres, un ritm cum nu a mai existat niciodata in Romania. De asemenea, pana in 2030 se vor incheia contracte pentru inca 1700 de kilometri de autostrada și drum expres.…

- Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat ca segmentul de drum expres DEx 16, care leaga Oradea de Autostrada A3, va fi deschis circulației in luna martie 2024. Potrivit lui Cristian Pistol , proiectul este finanțat exclusiv prin fonduri…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a recunoscut ca injura atunci cand un tren are intarziere sau atunci cand sunt lucrari pe Valea Oltului, de exemplu, iar cozile se intind pe kilometri intregi! Dar pe cine injura Grindeanu? Ei bine, ministrul Transporturilor a recunoscut, atunci cand a fost…