Dezastru economic în Suedia: falimentele au crescut cu 62% Suedia se confrunta cu o criza financiara severa, cu un numar de falimente care a crescut cu 62% in februarie, marcand cea mai proasta luna de la criza financiara de la inceputul anilor 1990. Aceasta reprezinta, de asemenea, cel mai mare numar de falimente pentru luna februarie din ultimii 20 de ani, raporteaza prestigioasa publicatie Bloomberg. In total, 908 companii au dat faliment in luna februarie a.c., comparativ cu 559 in februarie anul precedent. Aceasta reprezinta aproape dublul numarului de falimente din februarie 2022, cand s-au inregistrat doar 454 falimente. Sectoarele grav afectate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

