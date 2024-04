Iranul a lansat un val de sute de drone spre Israel

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a lansat peste 200 de drone si rachete catre Israel, dintre care "marea majoritate" a fost interceptata fara consecinte grave, doar o baza militara suferind "pagube minore", informeaza AGERPRES.

- Cu puțin timp in urma, la ora 23:00, ora Romaniei, in Ierusalim au rasunat bubuituri și sirene de raid aerian, dupa ce Iranul a lansat zeci de drone și rachete balistice spre Israel, intr-o misiune de razbunare fara precedent, care a impins Orientul Mijlociu tot mai aproape de un razboi in intreaga…

- Canalul israelian de televiziune Channel 12 TV a anuntat ca Iranul a lansat aproximativ 100 de drone si rachete de croaziera catre Israel, iar unele dintre acestea au fost doborate deasupra teritoriului Siriei sau al Iordaniei.Garzile Revolutionare iraniene au comunicat ca operatiunea "Promisiune…

- Iranul a lansat simbata "de pe teritoriul sau" un atac cu drone impotriva Israelului, a declarat purtatorul de cuvint al armatei israeliene intr-un discurs televizat, relateaza AFP. "Iranul a lansat drone de pe teritoriul sau spre Israel", a declarat Daniel Hagari la putin timp dupa ora 23:00 (20:00…

- Forțele armate israeliene au anunțat oficial, sambata seara, ca Iranul a lansat un atac cu drone care ar urma sa ajunga in cateva ore, transmite CNN și Times of Israel. Oficialii susțin ca monitorizeaza țintele și vor anunța populația daca urmeaza sa ia noi masuri de siguranța. Este pentru prima oara…

- "Din cauza situatiei actuale, Lufthansa isi suspenda zborurile spre Teheran pana joi 18 aprilie inclusiv, dupa o evaluare atenta" a situatiei, a declarat un purtator de cuvant al Lufthansa."Compania nu mai foloseste nici spatiul aerian iranian", a adaugat el.Grupul german anuntase miercuri suspendarea…

- Avioane de lupta israeliene au lovit luni consulatul iranian din Damasc, iar o sursa de securitate libaneza a declarat pentru Reuters ca un comandant de rang inalt al Corpului Gardienilor Revolutiei iraniene, Mohammad Reza Zahedi, a fost ucis in atac, relateaza Reuters. Iranul a reacționat la scurt…

- Șeful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a avertizat sambata ca exista riscul unei noi escaladari a tensiunilor din Orientul Mijlociu, dupa bombardamentele americane asupra unor grupari din Siria și Irak care au legaturi cu Iranul și dupa informațiile conform carora Israelul vrea sa iși duca…