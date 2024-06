Stiri pe aceeasi tema

- Israelul nu doreste un razboi impotriva Hezbollah in Liban, dar poate, totusi, "provoca pagube enorme" acestei tari, a avertizat miercuri ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, pe fondul temerilor legate de extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, noteaza AFP, citat de AGERPRES.

- Statele Unite au avertizat marti cu privire la "consecintele dezastruoase" pe care le-ar avea un nou conflict intre Israel si Hezbollah in Liban si au cerut gasirea unei solutii "diplomatice", transmite AFP, informeaza Agerpres.

- "Suntem gata sa facem compromisuri pentru a aduce inapoi ostaticii, dar daca nu avem de ales, vom intensifica operatiunea in toata Fasia Gaza - in sud, in centru si in nord", a declarat Yoav Gallant pe fondul negocierilor de la Cairo pentru un acord de armistitiu, unde Israelul a trimis o delegatie,…

- Armata israeliana desfasoara o „actiune ofensiva” in sudul Libanului, unde fortele sale aeriene si artileria sa au lovit 40 de tinte ale miscarii Hezbollah si au ucis jumatate dintre comandantii gruparii libaneze in acest sector, a declarat miercuri ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, relateaza…

- Ismail Yousef Baz, al carui rang este echivalent cu cel al unui comandant de brigada, a fost tinta unui atac cu drona in orasul Ain Baal, in apropiere de Tyr. IDF afirma ca acesta era "un oficial senior si un veteran al aripii militare a Hezbollah", detinand mai multe functii, ultima fiind cea de comandant…

- Deși s-a susținut ca Moscova beneficiaza de pe urma haosului din Orientul Mijlociu, deturnand atenția și resursele occidentale de la Ucraina, Rusia are de pierdut foarte mult in cazul in care conflictul dintre Israel și Hamas se transforma intr-un razboi regional major. Rusia și-a petrecut ultimul deceniu…

- Atacuri israeliene au vizat in zorii zilei de duminica estul Libanului, unde Hezbollah este puternic implantat, a declarat o sursa apropiata acestei formatiuni pro-iraniene, transmite AFP. Atacurile israeliene au vizat doua zone din campia Bekaa, Janta si Sifri, a declarat sursa apropiata Hezbollah…