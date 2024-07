Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Hodeida din Yemen a fost simbata tinta unui bombardament, pentru care rebelii houthi au acuzat Israelul, ce a confirmat imediat ca aviatia sa a efectuat un raid asupra unor tinte ale acestor rebeli care au atacat repetat teritoriul israelian cu drone, transmit agentiile internationale de presa.…

- Atacuri aeriene au loc in Yemen, la o zi dupa atacul cu drone lansat de rebelii Houthi in centrul Tel Avivului, anunta Times of Israel. Rebelii Houthi din Yemen au acuzat Israel pentru o serie de lovituri asupra unui oraș-port din vest. Armata Israelului, IDF, a transmis ca avioanele sale de lupta au…

- Un atac cu drone a avut loc vineri dimineata in centrul Tel Avivului, la mica distanta de sediul Ambasadei SUA, relateaza Haaretz, potrivit News.ro. O persoana a murit si mai multe au fost ranite. Alarmele aeriene nu au fost activate. Atacul a fost revendicat de rebelii Houthi. Orasul Tel Aviv este…

- Joe Biden și Donald Trump sunt cunoscuți pentru stilurile lor distincte de atac in timpul dezbaterilor prezidențiale. Iata cum se preconizeaza ca se vor ataca cei doi candidați și pe ce teme: Joe Biden 1. Atacuri asupra integritații lui Trump: Probleme legale: Biden va sublinia statutul de criminal…

- Rebelii houthi au lansat vineri drone si rachete anti-nava dupa atacuri americano-britanice asupra pozitiilor lor din diferite parti ale Yemenului, a transmis armata americana, potrivit AFP, scrie AGERPRES.

- Statele Unite au doborat miercuri patru drone in zonele din Yemen aflate sub controlul rebelilor houthi, a anuntat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), scrie AFP, citat de AGERPRES.