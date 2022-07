Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Radu (25 de ani) va fi imprumutat gratis de Inter pana la sfarșitul sezonului la Cremonese. A preferat o nou-promovata in dauna lui Reims și a unui club din Bundesliga. Portarul roman ar putea fi coleg cu Vlad Chiricheș (32). Ionuț Radu și-a ales echipa la care va evolua in sezonul viitor. Dupa…

- Dupa doua sezoane in care n-a prins decat patru meciuri in total, Ionuț Radu (25 de ani) s-a saturat sa aștepte mereu o accidentare a lui Handanovici. Portarul roman, ales fotbalistul anului in 2019 in ancheta GSP, vrea sa joace și va pleca de la Inter in aceasta vara, tot sub forma de imprumut. A oferit…

- Ionuț Radu (25 de ani), portarul celor de la Inter, pare ca a dat lovitura pe plan sentimental, acolo unde a fost surprins in compania Carolinei Stramare (23), fosta Miss „Fata de la țara” Italia 2019. Modelul a publicat pe contul sau de instagram mai multe story-uri alaturi de portarul roman, șterse…

- Ionut Radu, care a gafat decisiv in meciul cu Bologna, ar urma sa plece de la Inter Milano in aceasta vara. Potrivit fcinternews.it., doua cluburi sunt interesate sa il imprumute pe portarul roman.

- Ionuț Radu, 24 de ani, este pe cale sa-și incheie aventura la Inter, dupa gafa uriașa din meciul cu Bologna, care i-ar putea costa titlul pe „nerrazzurri”. Portarul roman ar putea ramane in Serie A, acolo unde doua echipe sunt interesate de serviciile acestuia. Este vorba despre Lecce și Cremonese,…

- Ionuț Radu a comis o eroare imensa in meciul pierdut de Inter pe terenul celor de la Bologna (2-1), iar la cateva zile distanța de la acea partida fanii campioanei Italiei i-au transmis un mesaj internaționalului roman.

- Antrenorul echipei Inter Milano, Simone Inzaghi, a aratat intelegere fata de portarul roman Ionut Radu, a carui gafa a adus victoria echipei Bologna cu 2-1, miercuri seara, intr-un meci din etapa a 20-a a primei ligi italiene de fotbal, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trimis pe teren in Serie A, dupa un an in care a stat numai pe banca de rezerve in campionat, Ionut Radu (24 de ani) a comis o greseala incredibila, intr-un moment in care lupta pentru titlu e pe muchie de cutit!