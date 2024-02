Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul USR al Brasovului, Flavia Boghiu, si seful Serviciului Administrarea Patrimoniului din cadrul Primariei sunt urmariti penal de DNA pentru abuz in serviciu, dupa ce ar fi permis unei asociatii sa foloseasca imobilul „Catacombe Brasov”, fara aprobarea Consiliului Local, potrivit unui comunicat…

- Flavia Boghiu, viceprimarul USR din Brașov, este urmarita penal de DNA alaturi de Cristine Manolache, șefa Serviciului Patrimoniu. Cele doua sunt acuzate ca au permis ilegal și gratuit unei asociații sa foloseasca imobilul „Catacombe Brașov” pentru evenimente, iar prejudiciul este de peste 300.000 de…

- Compania Pfizer da in judecata Romania pentru nerespectarea contractului care prevede ca țara noastra trebuie sa achite 550 de milioane de euro pentru inca 28 de milioane de vaccinuri anti-Covid pe care le-a comandat. Problema este ca, in prezent, in depozitele din țara noastra sunt vaccinuri anti-Covid…

- DNA a respins ca inadmisibila plangerea depusa de Cristian Ghinea (USR) impotriva deciziei de clasare a dosarului „BMW-uri pentru Poliție”. Fostul ministru al Fondurilor Europene a reacționat aducandu-i acuzații grave procurorului șef al DNA, Marius Voineag. Mvai, ce surpriza, Voineag e pavaza la Bode…

- Fostul ministru USR al Sanatații a ajuns vineri la DNA pentru declarații in Dosarul achiziției de vaccinuri din pandemie. „Am avut de ales intre a avea vaccinuri sau a nu avea deloc vaccinuri Statele membre erau informate si aveau posibilitatea de a ramane in contract sau de a refuza contractul, iar…

- Alina Gorghiu, ministrul justiției a transmis, astazi, procurorului general al Parchetului de pe langa ICCJ, Alex Florenta, cererile de urmarire penala formulate de președintele Romaniei pentru fostii ministri ai sanatatii, Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila. Decizia survine dupa ce președintele Klaus…

- Peședintele Klaus Iohannis a semnat pentru cererile de urmarire penala formulate de DNA in dosarul achiziției vaccinurilor din pandemie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 27 noiembrie 2023, ministrului Justiției, doamna Alina-Ștefania Gorghiu:– cererea de urmarire penala a domnului…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, da vina pe fostul premier, Florin Cițu, in scandalul achiziției de vaccinuri anti-Covid din timpul pandemiei. Intr-o postare pe Facebook, Voiculescu spune ca exista inregistrari ale ședințelor de guvern care arata ca premierul de la acea vreme și-a asumat…