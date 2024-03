Primarul General l-a numit pe fostul adjunct al Oanei Sivache, USR-istul I ustinian Roșca , in funcția de director general interimar al ASSMB. Surse din Primaria Capitalei au declarat ca medicul Alin Popa ar fi refuzat sa ocupe funcția devenita vacanta la ASSMB, dupa ce Sivache a fost pusa sub control judiciar. Iustinian Roșca are un CV la fel de prost ca al lui Sivache, aceasta nedorind sa o secondeze o persoana care sa o eclipseze. In ședințele Consiliului General la care a participat, Roșca s-a balbait sau a mințit, afirma Curentul. Iustinian Roșca nu pare a fi recomandat pentru aceasta funcție…