Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de Externe și cei ai Apararii ai țarilor Uniunii Europene s-au reunit luni, 22 aprilie, in Luxemburg pentru a decide – informeaza corespondentul RFI – sancțiuni impotriva Iranului dupa atacul recent contra Israelului și pentru a se pune de acord privind trimiterea de noi arme și muniții Ucrainei.In…

- Acord Romania ndash; Irlanda, in domeniul apararii Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a primit luni, 8 aprilie, vizita secretarului general al Ministerului irlandez al apararii, Jacqui McCrum.Cu aceasta ocazie, cei doi oficiali au semnat…

- Primul Memorandum de intelegere intre Ministerul Apararii din Irlanda si Ministerul Apararii Nationale din Romania privind cooperarea in domeniul apararii a fost semnat luni, la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES , secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare…

- Ministrul afacerilor externe, Luminița Odobescu, participa luni la la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, unde se va discuta despre agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, situația din Belarus și evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu. Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu va participa,…

- Astazi, omul de afaceri Gigi Becali a obtinut o victorie remarcabila la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), dupa mai bine de 10 ani de la condamnarea sa intr-un dosar controversat. Sentinta CEDO a aratat ca Gigi Becali a fost condamnat pe nedrept in dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul…

- Excentricul Victor „Victoraș” Micula, moștenitorul imperiului European Drinks, a ales sa faca o schimbare majora in viața acestuia și sa se mute intr-un satuc de 400 de locuitori din sudul Suediei. De acum, domiciliul acestuia va fi intr-un mic sat din partea de sud a Suediei, scrie Fanatik . Victor…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat medalii de aur in probele de 100 si 200 m liber la reuniunea internationala Euro Meet de la Luxemburg. Popovici a stabilit un nou record al competitiei in proba de 100 m liber, cu timpul de 48 sec 01/100. El a fost urmat in clasamentul final de portughezul…

- In Romania, coșul minim de cumparaturi a ajuns sa fie mai scump cu aproape 18% fața de inceputul anului trecut, romanii fiind nevoiți sa aloce undeva la un sfert din salariul minim pe economie pentru a-și asigura alimentele de baza pentru o luna. Așa cel puțin se intampla in cazul a o treime din salariații…