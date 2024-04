Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se intalnesc luni la Luxemburg pentru a discuta despre consolidarea apararii aeriene a Ucrainei și extinderea sancțiunilor impotriva Iranului, transmite Reuters.

- Tarile Uniunii Europene trebuie sa isi trimita sistemele antiracheta pentru a consolida apararea antiaeriana a Ucrainei, ale carei orase sunt supuse atacurilor Rusiei, a declarat joi seful diplomatiei UE, Josep Borrell, avertizand ca Uniunea nu se poate baza doar pe SUA pentru a ajuta Kievul, transmite…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, va merge saptamana viitoare in Franta unde se va intalni cu presedintele Emmanuel Macron pentru a discuta in special despre sprijinul acordat Ucrainei, a anuntat miercuri Departamentul de Stat de la Washington, scrie AFP. Vizita are loc in plina intensificare…

- Avionul militar de transport rusesc Iliusin Il-76 prabusit saptamana trecuta in regiunea rusa de granita Belgorod si care avea la bord prizonieri de razboi ucraineni a fost doborat de antiaeriana ucraineana cu ajutorul unui sistem american Patriot, au stabilit expertii rusi care investigheaza cazul,…

- Rusoaica Daria Trepova, in varsta de 26 de ani, a fost condamnata de un tribunal din Sankt Petersburg pentru mai multe acuzații, inclusiv de terorism, in legatura cu uciderea, in aprilie 2023, a bloggerului Vladlen Tatarski, relateaza The Guardian și BBC.Tatarski a murit in urma exploziei unei bombe…