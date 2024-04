Stiri pe aceeasi tema

- ”Sunteti intr-o tara total diferita fata de cea in care v-ati npscut si este evident ca eforturile dumneavoastra au fost cu attt mai mari sa va adaptati unei tari atat de diferite de Romania. Aveti respectul meu si ma bucur imens ca ati dat curs invitatiie domnului ambasador. Am venit cu o echipa de…

- O celula de criza a fost constituita la nivelul Ministerului de Externe pentru situația din Orientul Mjlociu, conform unor surse Digi24. Discuțiile au loc și in contextul in care premierul Marcel Ciolacu are programata incepand de marți o vizita oficiala in Qatar si Emiratele Arabe Unite.

- Candidatura lui Klaus Iohannis la NATO este legitima, a declarat joi, la Bruxelles, ministrul slovac de externe Juraj Blanar, care nu a exprimat insa sprijinul tarii sale pentru actualul presedinte roman, ci a spus ca asteapta sa vada cum intentioneaza cei doi candidati sa protejeze interesele de securitate…

- Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „o mare parte din tarile din Europa Centrala si de Est sunt membre NATO de douazeci sau douazeci si cinci de ani", adaugand ca este timpul ca propunerea sa ca viitorul secretar general sa vina din aceasta zona „sa fie…

- Gica Popescu, renumitul fotbalist și actual președinte al Farului, iși direcționeaza eforturile catre o schimbare legislativa majora. Acesta vizeaza adaptarea legii astfel incat toate cluburile sportive, indiferent de forma lor juridica, sa poata beneficia de finanțare publica. „Mi se pare nedrept ca…

- Investitorii in acțiunile Gabriel Resources au apelat la o strategie numita „short selling”. Cu aceasta au facut bani mulți mizand un zvon fals. Mai mulți investitori au profitat din plin de zvonul nefondat ca Romania va pierde procesul Roșia Montana , pariind pe scaderea prețului acțiunilor Gabriel…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu va efectua, miercuri, o vizita de lucru la uzina Automobile Dacia din Mioveni, potrivit unui anunt al Executivului. Seful Guvernului va fi insotit de ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, si de ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan. Premierul va avea intrevederi…

- Seful Guvernului va fi insotit de ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, si de ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan.Premierul va avea intrevederi cu managementul companiei si va vizita linia de asamblare vehicule.Conform programului anuntat, la final, premierul va sustine declaratii de presa.“Prim-ministrul…