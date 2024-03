Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a decis sa renunțe la ideea organizarii unui referendum pentru exploatarea resurselor de la Roșia Montana, ca urmare a deciziei Curții de Arbitraj de la Washington in favoarea Romaniei. Curtea Internaționala pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID)…

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, afirma ca nu-l suspecteaza pe premierul Marcel Ciolacu de naivitate atunci cand, timp de o luna, a tot spus ca Romania va pierde procesul cu compania Gabriel Resources pentru Rosia Montana. Raoul Trifan aminteste ca, in urma declaratiilor lui Marcel Ciolacu, pretul…

- George Simion, presedintele AUR, afirma sambata despre cazul Rosia Montana ca ”miroase a tradare de tara cu speculatii la bursa pe baza de aur”, relateaza News.ro. Liderul AUR George Simion afirma ca, dupa o luna in care Marcel Ciolacu si ministrii sai au inundat spatiul public din Romania cu informatia…

- Liderul Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, il acuza pe prim-ministrul Marcel Ciolacu de faptul ca, prin „declaratiile sale stupide”, putea sa furnizeze „argumente arbitrilor” pentru o decizie defavorabila statului roman, in procesul privind Rosia Montana. „Normal ar fi fost ca declaratiile lui…

- Ariton acuza firma Gabriel Resources de speculații bursiere și lipsa de implicare in proiectul minier de la Roșia Montana, fiind al doilea fost ministru care lanseaza acuzații similare. Fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, a adus in atenție teoria manipularii bursei in cazul Roșia Montana, declarand…

- Presedintele USR, Catalin Drula, anunta ca partidul va sesiza DNA si autoritatile canadiene in cazul Roșia Montana "pentru manipularea bursei" de catre premierul Marcel Ciolacu, spunand ca exclusiv pe baza declarațiilor din Romania despre un posibil eșec al statului roman, actionarii au castigat mai…

- Romania a caștigat litigiul in dosarul Roșia Montana, dar și Gabriel Resources a avut de caștigat, la acest lucru contribuind din plin Gvernul Ciolacu. In urma declarațiilor pe care mai mulți oficiali ai Guvernului, in frunte cu premierul Marcel Ciolacu, le-au oferit presei, prețul acțiunilor Gabriel…

- Dupa eșecul notabil din 2022 pe tema aderarii la Spațiul Schengen, unii lideri liberali par sa fi schimbat tactica incepand sa se laude cu rezultatele obținute de alții, considera Daniel Catalin Zamfir, senator PSD. Criticile indreptate spre cei 10 ani de mandat ai președintelui Klaus Iohannis aduc…