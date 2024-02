Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 38 de ani, rezident in Busseto, regiunea Emilia-Romagna, a decedat in urma unui tragic accident de mașina care a avut loc in noaptea dintre 3 și 4 februarie, pe drumul dintre Besenzone și Baselicaduce. Accidentul s-a produs cand autoturismul pe care il conducea, din motive inca…

- Dosarul penal a fost deschis la plangerea unei femei pe care escrocii au incercat sa o inșele, dar nu au reușit. Totul s-a intamplat in ianuarie 2021. La acea vreme, o femeie care circula DN E87 Tulcea–Constanța, impreuna cu cei doi copii, a oprit pe traseu pentru a le cumpara copiilor apa și biscuiți.…

- Accidentul s-a produs in noaptea zilei de 24 ianuarie. Tanara ranita era cazata la caminul unei școli din municipiul Roman, iar cand a incercat sa coboare din camera folosindu-se de o sfoara facuta din șireturi, s-a dezechilibrat și a cazut direct in zapada, scrie ziare.com , citand un post TV. Poliția…

- Patronul unui cunoscut local din Cluj, care a fost gasit de polițiști cu degetul taiat și in stare de șoc, a susținut ca a fost sechestrat și mutilat de trei indivizi pentru a-l forța sa le dea acces la portofelul cu criptomonede. Poliția susține ca cele sesizate nu se confirma.

- Intr-o trista veste pentru lumea artistica, actrița Anda Caropol a incetat din viața la varsta de 84 de ani, anunța Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) printr-o postare pe Facebook. Artista, cunoscuta pentru contribuția sa remarcabila in domeniul teatrului și filmului, a parasit aceasta lume miercuri.…

- Gravul incident a avut loc, duminica, pe Muntele Bucșoiu din Masivul Bucegi, dupa ce turistul a cazut de la inalțime, suferind rani grave, informeaza Agerpres. Un medic si un salvator montan au fost coborati cu troliul pana la victima, dar aceasta nu a mai putut fi salvata.„Un salvator montan și medicul…

- Sebastian Stan este actorul roman care face furori peste Ocean de ani de zile. Se pare ca indragitul actor a dat din nou lovitura și va juca rolul lui Donald Trump in viitorul film „The Apprentice”. Din distribuție va face parte Jeremy Strong dar și Maria Bakalova. Filmul va prezenta povestea tanarului…