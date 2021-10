Inventatorul prăjiturii Tiramisu, Ado Campeol, a murit la 93 de ani Ado Campeol, supranumit „tatal Tiramisului” de presa italiana, a murit la varsta de 93 de ani, scrie BBC . Campeol era proprietarul Le Beccherie, un restaurant din Treviso, in nordul Italiei, unde celebrul desert a fost inventat de soția sa și de un bucatar. Felul de mancare, care include biscuiți inmuiați in cafea și branza mascarpone, a fost adaugat in meniul lor in 1972, dar nu a fost brevetat niciodata de familie. De atunci a devenit un element de baza al bucatariei italiene, adaptat de bucatari din intreaga lume. Au existat dispute de lunga durata cu privire la originea tiramisuului, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

