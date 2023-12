Stiri pe aceeasi tema

- Indubitabil, Emil Biebel este o personalitate binecunoscuta in randul melomanilor din intreaga țara. Atat pentru faptul ca a fost fondatorul unuia din primele magazine de muzica din Romania post-revoluționara (Rocka Rolla), pentru activitatea sa de manager și promotor de concerte rock din Timișoara…

- Intr-un episod special al podcastului “The Banksy Story”, BBC aduce la lumina un vechi interviu din 2003 in care celebrul artist dezvaluie ca prenumele sau ar fi “Robbie”, starnind noi speculații cu privire la identitatea enigmatica a acestuia. BBC a descoperit și difuzat in premiera un interviu neinregistrat…

- In cadrul proiectului „Baroc Reloaded by MNArT”, echipa laboratorului de restaurare a muzeului de arta timișorean organizeaza pentru publicul iubitor de arta un demers inedit, și anume atelierul „Multispectral Baroc”, care se va desfașura intre 20 și 24 noiembrie. Proiectul aduce in prim plan perspectivele…

- In sala multifuncționala a Consiliului Județean Timiș va avea loc luni, 23 octombrie, de la ora 15,00, un recital de pianina susținut de renumita pianista de origine japoneza, Natsumi Kuboyama. Ea va interpreta mai multe piese, printre care „La Campanella” de Franz Liszt și „Nocturna Op.9-2” de Frederic…

- Transportul in comun, si asa deficitar din Timisoara, a fost afectat astazi din nou de soferi carora nu le pasa unde isi lasa autovehiculele. Daca ieri doua soferite au cauzat blocaje pe liniile de tramvai. Ziua de vineri a inceput cu blocarea tramvaielor 1, 2 și 6 pe strada Nemoianu, sensul spre Piața…

- SCM Timisoara a suferit ieri seara, in sala „Constantin Jude”, primul esec din noua stagiune baschetbalistica. „Leii din Banat” au fost invinsi de nou promovata CSM Corona Brasov, scor 81-85. Timisorenii au acuzat absentele lui Dorde Dimitrijevic, Luka Mitrovic si Antonio Nasturescu, care au dus la…

- Prima ediție de toamna din acest an a Salonului Industriei Ușoare, o expoziție organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș de peste 25 de ani, va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT in perioada 18 – 22 octombrie. Numeroase companii din țara, producatori și comercianți,…

- Formația Farfarello va susține un nou concert la Timișoara, recitalul trupei inființate de Mani Neumann – – alaturi de care mai fac parte din acest trio și Ulli Brand și Urs Fuchs – urmand sa se desfașoare sambata 30 septembrie, de la ora 20, la Porto Arte. In cele ce urmeaza am realizat un interviu…