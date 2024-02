„Slăniniada”, un inedit festival în Serbia, aproape de granița de vest a României Orașul sarbesc Kacarevo, aflat la o distanța de doar 130 de kilometri de Timișoara, pe drumul spre Pancevo, va fi, incepand din 15 februarie, gazda unui festival culinar, „Slaninijada”, la care vor fi etalate cele mai gustoase și apetisante preparate obținute din porc, de la slanina, jumari, șunci și carnați, pana la produse proaspete, precum […] Articolul „Slaniniada”, un inedit festival in Serbia, aproape de granița de vest a Romaniei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 37 de ani care a cazut de la o inaltime de 7 metri, din parcarea unui mall din Timisoara, in timp ce ar fi fumat si ar fi vorbit la telefon, a murit la spital, vineri. Articolul A murit muncitorul care a cazut de la 7 metri, de pe parcarea unui mall din Timisoara. Vorbea la telefon cand…

- Astazi, 13.01.2024, la ora 11:08:28 s-a produs in zona BANAT, TIMIȘ un ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????? ???????? 3.7, ???????? ????????????̂???????????????????????? ???????? 11.5 ????????. Cutremurul s-a produs la 34 km S de Timisoara, 50 km…

- Iarna a luat din nou pe nepregatite Primaria Bacau. Traficul s-a desfașurat greu nu doar pe arterele secundare, care in mare parte au fost acoperite de gheața și zapada, dar și pe cele principale. Materialul antiderapant, care trebuia impraștiat inca de duminica seara, a lipsit in multe zone din oraș.…

- Galeria LogArt din cadrul Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” iși redeschide porțile miercuri, 20 decembrie, pentru o noua expoziție, cu un concept inedit. Expoziția, intitulata „Ilogic”, curatoriata de Irina Popescu, prezinta lucrari cu tematica designului vestimentar, realizate de Miruna…

- Echipa de rugby fanion a Banatului si-a prezentat ieri noul antrenor dupa plecarea lui Valentin Calafeteanu. SCM USV Timisoara l-a numit pe post pe Mugur Preda, fost antrenor la Steaua si Gloria Buzau, in tara, precum si in cadrul loturilor nationale. Preda (44 ani) a antrenat si in Franta iar anul…

- Un ultim eveniment din seria „Timișoara. Harta secreta: oameni și locuri” care a prezentat timișorenilor și vizitatorilor orașului o istorie a cafenelelor de altadata ale orașului, a celor care le frecventau și multe premiere, continua sambata, 9 decembrie, de la ora 16:00, la cinematograful Victoria,…

- Comunitatea muzicala din Timișoara a avut parte de o acțiune inedita duminica, evenimentul desfașurat sub sigla Drum Clinic Sonor, reunind la Casa Del Retro un public entuziast, care a asistat la un spectacol aparte alaturi de toboșarul maghiar Marko Adam. In debutul evenimentului, la fața locului cei…

- „Bega Soundscape TM2023“ este o melodie inregistrata in cadrul District Sonor, a carei producție are la baza sunete inconjuratoare inregistrate pe suport digital pe durata evenimentelor desfașurate in Timișoara in cadrul acestui proiect. Așa cum o prezinta și titlul este o compoziție dezvoltata din…