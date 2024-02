Stiri pe aceeasi tema

- Partidul AUR (Alianța pentru Unirea Romanilor) incepe sa-și definitiveze listele de candidați pentru alegerile locale din acest an. Aceștia vor da interviuri cu o comisie de evaluare ce se va intruni in sediile regionale de la Iași, Braila, Constanța, Brașov, Craiova și Timișoara. Deja, organizațiile…

- Mircea Bunea s-a nascut la Timișoara și a colaborat de-a lungul anilor cu o serie de personalitați ale scenei autohtone. Membru al formațiilor Riff și Bega Blues Band, artistul ne-a acordat un interviu in care ne-a dezvaluit cum era viața muzicala a Timișoarei pe vremuri, cat de greu este sa canți blues/rock/jazz…

- Un traficant de droguri a fost prins in flagrant joi, 18 ianuarie, la Cluj, tocmai dupa ce vanduse droguri de mare risc. Acesta a fost trimis la Timișoara, deoarece era investigat de autoritațile de acolo.Cel in cauza are 27 de ani și a fost prins joi la Cluj, unde vindea 1,4 kg de droguri: 4-CMC, drog…

- O expoziție fotodocumentara intitulata „Freedom/Libertate“, cu imagini surprinse in zilele din decembrie 1989 la Timișoara, fotografii din prima linie a conflictului armat din Ucraina și portrete ale refugiaților ucraineni in Romania, alaturi de articole și note de presa despre cele doua evenimente…

- Consilierii locali au aprobat inițiativa privind gratuitatea pe transportul public din Timișoara in weekendul de inchidere a Capitalei Europene a Culturii. De asemenea, mijloacele de transport vor circula și cu program prelungit in aceste zile.

- Comunitatea muzicala din Timișoara a avut parte de o acțiune inedita duminica, evenimentul desfașurat sub sigla Drum Clinic Sonor, reunind la Casa Del Retro un public entuziast, care a asistat la un spectacol aparte alaturi de toboșarul maghiar Marko Adam. In debutul evenimentului, la fața locului cei…

- Indubitabil, Emil Biebel este o personalitate binecunoscuta in randul melomanilor din intreaga țara. Atat pentru faptul ca a fost fondatorul unuia din primele magazine de muzica din Romania post-revoluționara (Rocka Rolla), pentru activitatea sa de manager și promotor de concerte rock din Timișoara…

- Rock House Events organizeaza pe 20 noiembrie, de la ora 17:30, la InfoCentrul Turistic Bastion (str. Hector, nr. 4, Timișoara) evenimentul de lansare al proiectului „NEO-ARH – Amprente ale stilului neoromanesc in capitala europeana a culturii”. Evenimentul cuprinde premiera filmului documentar “NEO-ARH”,…