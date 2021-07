Portugalia a decis sa reimpuna interdictia de circulatie pe timpul noptii incepand de vineri in 45 de orase, inclusiv Lisabona, a anuntat joi guvernul, informeaza AFP. „Constatam ca saptamana trecuta situatia s-a deteriorat din nou”, a declarat Mariana Vieira da Silva, sefa cancelariei prezidentiale si ministru de stat, in timpul unei conferinte de presa. Ea a adaugat ca „nu sunt indeplinite conditiile pentru a spune ca pandemia este sub control”. Aceasta interdictie se va aplica in municipalitatile cele mai afectate in ceea ce priveste rata de incidenta pentru COVID-19, printre care capitala…