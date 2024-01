CNAS anunța ca vor fi decontat serviciile medicale realizate de medicii de familie in centrele de permanența din toata țara, pana la 31 decembrie anul trecut. ”Ca urmare a eforturilor depuse de echipa CNAS și de casele de asigurari de sanatate, plațile pentru serviciile medicale care s-au acordat in centrele de permanența vor ajunge la medicii de familie in zilele imediat urmatoare” – a declarat Valeria Herdea, președintele CNAS . CNAS a repartizat caselor de asigurari de sanatate sumele care asigura decontarea serviciilor medicale realizate de medicii de familie in centrele de permanența din…