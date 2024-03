Mihai Căldăraru, premiat de ministrul Familiei Natalia Intotero, la Gala Națională a Binelui! Intr-o seara plina de emoție și recunoaștere, Mihai Caldararu, un tanar bucureștean cu o poveste de viața impresionanta, a fost distins cu un prestigios premiu la prima ediție a „Galei Naționale a Binelui”. Evenimentul de amploare a avut loc la Opera Naționala din București și a adunat in sala reprezentanți de seama ai societații civile, printre care și Ministrul Familiei Natalia Intotero. Mihai Caldararu, supranumit „omul mic cu suflet mare”, și-a dedicat viața ajutorarii copiilor instituționalizați, avand el insuși o experiența dificila in orfelinate. Abandonat de parinți imediat dupa naștere,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, la Slobozia, ca o companie specializata in securitate cibernetica ofera gratuit, timp de un an, asistenta spitalelor din tara, potrivit Agerpres. Anuntul vine dupa ce mai multe spitale din tara au fost afectate de un atac cibernetic."In…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila ia in calcul o candidatura la europarlamentare. Oficialul susține ca și-a depus deja candidatura pentru alegerile europarlamentare la organizatia PSD Sector 2 si urmeaza o decizie a PSD Bucuresti. Totodata, Alexandru Rafila susține ca e foarte bine sa vina cineva…

- Infectiile respiratorii nu mai sunt in crestere si cel putin la nivel national se constata o stabilizare a situatiei. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca preconizeaza ca pe finalul lunii februarie cazurile sa poata fi gestionate de sistemul de sanatate. In ce priveste epidemia de rujeola,…

- Romania avea, in 30 iunie 2023, 40.066 de orfani, potrivit datelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse. In Brașov sunt eligibili pentru adopție 44 de copii, conform informațiilor de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Brașov. In evidența Biroului Adopții…

- In aceasta saptamana și saptamana viitoare se vor plati integral 10,3 milioane de lei, reprezentand plata investițiilor pentru cele 143 de cereri de finanțare din PNRR depuse pana la finele lui 2023, a anunțat ministrul Alexandru Rafila. ”Avem banii disponibili si pot sa va spun ca in aceasta saptamana…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila se retrage din politica. Anunțul a fost facut chiar de acesta, in cadrul unui eveniment public. „Nu mai am nicio intenție de a candida la vreo funcție”, a transmis vineri ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la evenimentul „PNRR: un salt istoric pentru sanatate…

- Luni, 11 decembrie 2023, in incinta Iulius Mall, zona Auchan, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Cluj, organizeaza un Targ de lucrari hand-made pentru a marca perioada Sfintelor Sarbatori de Craciun. Expoziția conține obiecte create de beneficiarii Direcției Generale de Asistența…