Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank 3x3 Constanta Streetplay a fost ultimul turneu major marca Sport Arena Streetball din anul 2019. Peste 250 de jucatori au punctat din nou in clasamentul mondial pentru Romania, care, pe 1 noiembrie, va afla daca s a calificat direct la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.Romania…

- Presedintele World Rugby, englezul Bill Beaumont, a apreciat ca arbitrajul de la Cupa Mondiala care are loc in Japonia ''s-a imbunatatit'', la trei saptamani dupa ce instanta internationala a evidentiat unele probleme in acest domeniu, informeaza AFP. "Cred cu siguranta ca arbitrajul…

- Marian Dragulescu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. Sportivul in varsta de 38 de ani este cel mai medaliat gimnast roman din istorie, cu 31 de trofee obținute la competițiile internaționale majore.Triplu medaliat la Jocurile Olimpice, Dragulescu are nu mai putin de…

- In fața unui stadion plin in Tokyo, Țara Galilor a invins la limita ieri Australia, 29-25, in cea mai așteptata ciocnire din grupa D a Cupei Mondiale gazduite de Japonia. Europenii au reușit trei eseuri, prin Ashley-Cooper (min 20), Haylett-Petty (45) și Hooper (61), doua dintre ele transfomate de…

- Sportivul roman Narcis Mihaila a ocupat un remarcabil loc 10 in proba de 50 km mars, desfasurata in noaptea de sambata spre duminica, la Campionatele Mondiale de atletism de la Doha (Qatar). Mihaila a fost inregistrat cu timpul de 4 h 13 min 56 sec, departe de cel mai bun rezultat al sau, 3 h 58 min…

- Reprezentativa Tarii Galilor a invins, luni, la Toyota, selectionata Georgiei, scor 43-14 (29-0), in grupa D la Cupa Mondiala de rugby din Japonia.Din grupa D a Cupei Mondiale mai fac parte Australia, Uruguay si Fiji. Marti, la CM se disputa meciul Rusia - Samoa.

- Cupa Mondiala la rugby. Din grupa D a Cupei Mondiale mai fac parte Australia, Uruguay si Fiji. Intr-o alta partida, disputata sambata, Australia – Fiji 39-21. Castigatori ai celebrului turneu Six Nations in acest an, galezii au jucat excelent si au controlat in totalitate meciul cu Georgia,…

- Atletul roman Alin Firfirica s-a calificat sambata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, dupa ce a castigat proba de aruncare a discului din cadrul Memorialului ''Kamila Skolimowska'' de la Katowice (Polonia) cu performanta de 67,32 m, potrivit