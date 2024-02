Cel mai scump transfer din ­fotbalul feminin

Stiri pe aceeasi tema

- Atacanta zambiana Racheal Kundananji a devenit, marti, cel mai mare transfer din fotbalul feminin, dupa ce a parasit Real Madrid pentru clubul american Bay FC, pentru 735.000 de euro. Bay FC, o noua franciza din liga americana cu sediul in San Jose, nu a dat detalii despre suma de transfer, dar,…

- Șoc in Anglia! Antrenorul Jurgen Klopp (56 ani) a anuntat vineri ca o va parasi pe FC Liverpool la finalul sezonului 2023 / 2024. Motivul ar fi epuizarea. Klopp are o colaborare de aproape noua ani cu „cormoranii“, inceputa in octombrie 2015. „Am spus deja asta clubului in luna noiembrie. Pot intelege…

- Cotidianul Sport, apropiat Barcelonei, susține ca maniera de arbitraj a lui Gil Manzano la meciul cu Betis a fost anti-blaugrana. Și acuza ca Barca e arbitrata cu alte masuri decat rivala Real Madrid. Barcelona a caștigat la Sevilla, 4-2 cu Betis, pe „Benito Villamarin”, insa chiar și așa exista nemulțumiri.…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Braziliei, Fernando Diniz (49 de ani), interimarul care a preluat banca tehnica in iulie 2023, a fost demis din functie in cursul serii de vineri din cauza rezultatelor nesatisfacatoare, scrie AFP. Dupa esecul Federatiei braziliene in incercarea de aducere a italianului…

- Victoria stralucitoare a Spaniei la Cupa Mondiala de fotbal feminin a fost aproape imediat umbrita de un sarut controversat, care a demonstrat ca, in ciuda multor progrese in jocul feminin, este nevoie de mai multe schimbari structurale.Fostul presedinte al Federatiei spaniole de fotbal (RFEF), Luis…

- Rebecca Welch a devenit, sambata, prima femeie care a arbitrat un meci din Premier League! Aceasta a condus partida Fulham – Burnley, disputata la Londra, in etapa a 18-a, incheiata cu victoria formației oaspete, scor 2-0. Rebecca Welch are 40 de ani și arbitreaza din 2010. A oficiat partida de pe „Craven…

- Noua Zeelanda a obținut un beneficiu economic net de 109,5 milioane de dolari neo-zeelandezi (67,87 milioane dolari americani) din gazduirea alaturi de Australia a Cupei Mondiale de fotbal feminin la inceputul acestui an, potrivit unui raport guvernamen