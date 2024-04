Vlad Remzing, desemnat cel mai bun sportiv la categoria sub 23 de ani A fost sarbatoare in familia triatlonului din țara noastra. La Gala Triatlonului Romanesc, organizata la Complexul Olimpic de la Izvorani, s-au premiat performerii anului 2023. Unul dintre laureații serii, Vlad Remzing, are o superstiție ciudata. Chiar daca a fost inflație de nume importante ale triatlonului, semn ca acest sport are și trecut, și prezent, dar mai ales viitor, marele absent al galei a fost cel mai bun triatlonist al anului 2023, sportivul de origine franceza Felix Duchampt. Acesta a lipsit motivat, pentru ca se afla in plin sezon de calificare la Jocurile Olimpice, acolo unde are… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Andreea Cotruta a avut o evolutie modesta, miercuri, in cadrul categoriei 59 kg, la Cupa Mondiala de haltere de la Phuket (Thailanda), competitie obligatorie de calificare la Jocurile Olimpice 2024, potrivit Agerpres. Cotruta a fost a 22-a la stilul smuls, cu 94 kg, dupa ce a ratat…

- Andrei Munteanu, singurul roman calificat in concursul masculin de gimnastica artistica de la Jocurile Olimpice 2024, a castigat medalia de bronz in finala de la paralele, duminica, la Cupa Mondiala de la Antalya (Turcia).Muntean s-a clasat pe locul al treilea, cu 14,150 puncte, fiind devansat de spaniolul…

- Andrei Munteanu, singurul roman calificat in concursul masculin de gimnastica artistica de la Jocurile Olimpice 2024, a castigat medalia de bronz in finala de la paralele, duminica, la Cupa Mondiala de la Antalya (Turcia). Muntean s-a clasat pe locul al treilea, cu 14,150 puncte, fiind devansat de spaniolul…

- Federația Romana de Arte Marțiale – Departamentul QWAN KI DO a organizat in perioada 23-24 martie, laSala Polivalenta „Elisabeta Lipa" din Botoșani, Campionatul Național de Qwan Ki Do – copii și juniori. Competiția s-a desfașurat sub egida Agenției Naționale pentru Sport, in ...

- Real Madrid a primit cea mai mare suma din istoria fotbalului feminin, dupa ce ​clubul american Bay FC a platit 735.000 de euro pentru atacanta zambiana Racheal Kundananji. Bay FC, o noua franciza din liga americana cu sediul in San Jose, nu a dat detalii despre suma de transfer, dar, potrivit canalului…

- Campion european anul trecut la mountain bike și creditat cu șanse la medalii in proba de cross-country la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, ciclistul Vlad Dascalu, 26 de ani, risca sa fie suspendat din activitatea sportiva pentru incalcarea reglementarilor antidoping, relateaza Euronews.ro.Doctorul…

- In sala polivalenta „Pitești Arena” din municipiul Pitești a avut loc, in perioada 09-11 februarie a.c., Campionatul National de Ju Jitsu organizat de catre Federația Romana de Arte Marțiale – Departamentul de Ju Jitsu, cu sprijinul Primariei Municipiului Pitești. Competiția la care au fost prezenți…

- Componentii loturilor nationale de canotaj au demonstrat ca pot fi niste modele, a declarat presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, luni, la Institutul National de Transfuzie Sanguina "Prof. Dr. C. T. Nicolau" din Capitala, cu prilejul unei noi actiuni organizate de Federatia Romana…