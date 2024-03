Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 74 de persoane au fost arestate in Rusia pentru ca au participat la diverse actiuni de protest in timpul alegerilor prezidentiale in care Vladimir Putin este asteptat sa obtina un nou mandat, a anuntat ONG-ul OVD-Info, citat de AFP, relateaza Agerpres. Potrivit OVD-Info, organizatie specializata…

- Peste o suta de persoane au fost retinute in toata Rusia in timpul funeraliilor liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, care a fost inmormantat vineri in capitala Rusiei, pe fondul unor masuri stricte de securitate, scrie EFE, conform news.ro. Desi inmormantarea a avut loc la Moscova, cel mai…

- Alexei Navalnii a murit vineri la inchisoarea cu cel mai sever regim posibil din regiunea polara a Rusiei. Incepand din aceeași zi, grupuri de sute de compatrioți ai sai s-au reunit pașnic la Moscova, Sankt-Petersburg, Rostov pe Don și alte orașe ale țarii pentru a-i aduce un ultim omagiu curajosului…

- Peste 100 de persoane au fost arestate in Rusia in cadrul masurilor represive impotriva adunarilor care marcheaza moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Potrivit site-ului rus pentru drepturile omului, OVD-info, cel putin 100 de persoane au fost arestate in opt orase, inclusiv Moscova, Sankt Petersburg…

- Expatii rusi vor putea vota la scrutinul prezidential din martie chiar daca traiesc in tari "neprietenoase" care au impus sanctiuni Moscovei ca urmare a invaziei de catre Rusia a tarii vecine Ucraina, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, transmite Reuters.Zaharova a…

- Putin s-a angajat sa „intensifice” atacurile impotriva Ucrainei , dupa zile de bombardamente aeriene de catre ambele parți. Vorbind in timpul unei vizite la un spital militar din Moscova, Putin a spus ca armata va continua sa vizeze „instalațiile militare” ucrainene, conform BBC. El a numit un raid…