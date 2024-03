Stiri pe aceeasi tema

- Agentia ONU pentru Refugiatii Palestinieni (UNRWA) a ajuns intr-un "punct critic", a avertizat joi seful acesteia, comisarul general Philippe Lazzarini, intr-o scrisoare adresata presedintelui Adunarii Generale a ONU, transmite AFP, citat de Agerpres. "Cu profund regret trebuie sa va informez astazi…

- Israelul duce o campanie concertata cu scopul de a distruge Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), a afirmat șeful agenției, Philippe Lazzarini, intr-un interviu pentru grupul de presa elvețian Tamedia, publicat sambata, relateaza The Guardian și The Times of Israel.„In momentul…

- Solicitarea Uniunii Europene referitoare la un audit asupra funcționarii Agenției ONU de Ajutorare și Lucrari pentru Refugiații din Palestina in Orientul Apropiat (UNRWA) a fost facuta luni, 29 ianuarie, reprezentanții blocului comunitar precizand totodata ca urmeaza sa decida daca vor suspenda sau…

- Austria suspenda finanțarea catre agenția ONU pentru refugiații palestinieni UNRWA. Mai mulți angajați ai agenției sunt banuiți de implicare in atacurile Hamas asupra Israelului. Și alte state au luat masuri similare, noteaza Mediafax.Austria a devenit ultima țara care a suspendat plațile catre agenția…

- Ministrul de externe israelian Israel Katz i a cerut demisia sefului agentiei ONU pentru refugiati palestinieni UNRWA , dupa acuzatii potrivit carora 12 angajati ai agentiei au fost implicati in atacul comis de gruparea islamista palestiniana Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023, transmite duminica…

- Opt tari au suspendat toate finantarile viitoare catre agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), dupa acuzatiile de vineri ca unii angajatii ar fi putut fi implicati in atacul sangeros al Hamas pe teritoriul israelian din 7 octombrie, transmite AFP. Israelul, care spera sa „opreasca” toate…

- Vineri, Agenția Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni (UNRWA) a facut un anunț cu privire la deschiderea unei investigații interne in cazul unui numar de angajați suspectați de implicare in atacurile teroriste petrecute in Israel. Ca urmare a acestor acuzații serioase, UNRWA a decis sa rupa…

- Comisarul general al Agentiei ONU pentru Refugiati Palestinieni - UNRWA - a acuzat Israelul ca incearca sa ii expuleze in masa pe locuitorii Fasiei Gaza in Egipt.Philippe Lazzarini a declarat pentru un ziar american ca politica israeliana de a-i priva pe oamenii din Gaza de ajutoare umanitare pare…