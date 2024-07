Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul: "Construire terminal ulei vegetal", in Incinta Portului Constanta, Dana 64. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza…

- Municipalitatea pregatește in fostul obor de vite din cartierul Viișoara un „parc de inteligența”, numit Bistrița Industrianova Hub. Proiectul a obținut deja acordul de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Nasaud. Printre altele, parcul de inteligența va avea inclusiv eoliana și panouri…

- Dupa ce si-a dat seama ca administreaza o retea de distributie a agentului termic secundar mult invechita, Termo Urban si-a propus sa treaca la modernizare. Furnizorul de caldura al orasului a inteles ca administraza o retea uzata, cu o vechime de peste 30 si chiar de peste 50 de ani, desi durata de…

- Primaria Craiova vrea sa transforme balta Cernele intr-un parc, printr-un proiect pe fonduri europene inclus in strategia de dezvoltare urbana. Proiectul este in etapa studiului de fezabilitate, iar Primaria Craiova a anuntat publicul asupra avizului de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, in timp…

- Proiectul administrației locale aduce imbunatațiri semnificative pentru comunitatea locala. Printr-un efort susținut pentru a oferi copiilor din Orașul Tauții-Magherauș un mediu de joaca sigur și modern, autoritatea locala a demarat lucrarile de modernizare și reabilitare a locului de joaca situat pe…

- Autoritatea pentru Protectia Mediului Constanta anunta ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului proiectul care prevede modernizarea hotelul Vigo, amplasat in localitatea Eforie Nord. Invesitorul, New Holiday Concept SRL, ii are ca asociati pe Gosu Costin si Gosu Lavinia Ioana,…

- SC ELECTROPUTERE SRL pentru SC NISSA MANUFACTURE SRL, titular al proiectului „Desființare construcții existente corp C1(fost corp C275, CF 211948), corp C17(fost corp C273, CF 213016), C16 (fost C273, CF 213016), imprejmuire și construire imobil hotel & wellness și branșamente utilitați numai dupa elaborarea…

- SC ELECTROPUTERE SRL pentru SC ARISENIA SRL, titular al proiectului „Desființare construcții existente corp C1(fost corp C 275, CF 211948), corp C3(fost corp C192, CF 213016) și imprejmuire și construire imobil hotel & wellness și branșamente utilitați numai dupa elaborarea și aprobarea unei documențatii…