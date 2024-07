Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European (EPPO) din Timișoara efectueaza cercetari asupra unui numar de cinci persoane pentru frauda agravanta cu subvenții, falsificare de documente private și fals intelectual, cu un prejudiciu estimat de 667.000 de euro, a anunțat joi Direcția Generala Anticorupție, care a participat la…

- Ancheta EPPO Timișoara in dosarul fraudarii de fonduri europene de catre firma nepoților secretarului general al PSD, Paul Stanescu, a ajuns astazi intr-o noua etapa, cea a punerilor sub acuzare. Astfel, Alex Florin Stanescu este acuzat de fraudare cu fonduri europene și fals intelectual, iar o alta…

- Doi oameni de afaceri clujeni au fost trimiși in judecata, in stare de libertate, de catre DNA Cluj, fiind suspectați de o frauda cu fonduri europene uriașa.CTF, unul dintre suspecți este banuit de evaziune fiscala, frauda, uz de fals și spalare de bani.,,Este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor…

- Doi romani au fost trimiși in judecata pentru o frauda de peste doua milioane de euro din fonduri europene, anunța vineri Direcția Naționala Anticorupție. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: C.T.F., om de afaceri, pentru savarșirea infracțiunilor de – evaziune fiscala in forma continuata, – tentativa la obținerea fara drept a unor sume…

- Parchetul European investigheaza proiectul de modernizare a infrastructurii de apa din județul Hunedoara. In urma unei anchete conduse de procurorii Parchetului European, care vizeaza presupuse fraude cu fonduri europene, au avut loc șase percheziții in județul Hunedoara, desfașurate de procurori din…

- In dimineața zilei de vineri, 26 aprilie 2024, procurorii au mers acasa la Ion Iliescu pentru a-l informa ca este pun sub acuzare in dosarul Mineriadei care tocmai a fost redeschis. Cu toate acestea, jurnaliștii au avut o surpriza, odata ajunși la fața locului.

- Curtea de Apel București (CAB) a pronunțat o hotarare definitiva, ignorand decizia Inaltei Curți și aplicand decizia Curții de Justiție a UE (CJUE) privind prescripția, intr-un caz de frauda cu fonduri europene. Potrivit deciziei instanței din 18 aprilie 2024, profesorul universitar Ioan-Francis Hathazi…