- In cadrul operațiunii Endgame, desfașurata intre 27 și 29 mai 2024 impotriva sistemelor care folosesc boți pentru atacuri cibernetice de tip malware, Europol a preluat controlul a peste 100 de servere din zece țari, printre care și Romania. Bitdefender a oferit suport acțiunii Europol.Descrisa drept…

- Cei doi pacienti, care sunt internati in spital, prezentau simptome ”anormale” de expunere la radiatii in degetele lor, a declarat miercuri Comisia pentru Securitate si Securitate Nucleara din Coreea de Sud. Analizele generale de sange ale pacientilor au dat un rezultat normal, potrivit autoritatilor.…

- Producatorul american de vehicule electrice se confrunta cu un val de actiuni sindicale in Suedia, care ii sustin pe mecanicii suedezi ai IF Metall, care sunt in greva de anul trecut, cerand un acord colectiv care sa acopere salariile si alte conditii. Sindicatele au impiedicat, printre altele, Tesla…

- ”Azi (marti), lansam o noua ancheta cu privire la furnizori chinezi de eoliene. Studiem conditiile de dezvoltare a unor parcuri eoliene in Spania, Grecia, Franta, Romania si Bulgaria”, a anuntat Margrethe Vestager intr-un discurs sustinut la Uniersitatea Princeton, in New Jersey, intr-o vizita in Statele…

- Doi tineri s au luat la bataie duminica, 7 aprilie 2024 intr un parc din municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 1 Politie s au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de lovirea sau…

- Ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a vorbit despre urmatoarea descentralizare in cadrul unui eveniment organizat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia care a marcat implinirea a 25 de ani de activitate. Ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Adrian…

- Importurile europene au crescut cu 94% intre 2019 si 2023 comparativ cu perioada 2014-2018, a precizat Institutul International de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) intr-un comunicat. Ucraina a fost al patrulea cel mai mare importator din lume intre 2019 si 2023, dupa ce cel putin 30 de…

- Patru romani din județele Dolj și Teleorman au fost obligați sa lucreze, timp de doi ani, in Spania și Franța. Polițiștii din Spania au reținut trei persoane de origine romana, suspectate ca i-au exploatat pe cei patru. Trei persoane de origine romana au fost retinute de Politia Nationala din Spania,…