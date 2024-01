Ciorbele se numara printre preparatele specifice oricarui sezon din an. Gustoase și foarte rapid de gatit, acestea sunt pe placul chiar și a celor mai pretențioși membri ai familiei. Pentru ca ne aflam in sezonul rece al anului, dar și pentru ca am trecut de sarbatorile de iarna, ce poate fi mai perfect daca nu o ciorba de roșii cu galuște. Iata care este ingredientul secret pentru un preparat ca la bunica!