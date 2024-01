Stiri pe aceeasi tema

- Medicii legiști de la Institutul Național de Medicina Legala (INML) au identificat vineri resturile celei de-a opta victime a incendiului de la pensiunea Ferma Dacilor. E vorba despre copilul Petru Ene, ars alaturi de fratele sau in incendiul de la pensiunea din Tohani (Prahova), potrivit G4Media. Cornel…

- Toti cei trei inculpati din dosarul Ferma Dacilor care au primit mandate de arestare, miercuri seara, au contestat deciziile. Omul de afaceri Cornel Dinicu, cel care administra in fapt complexul turistic, se afla in arest preventiv, in timp ce administratorii din documente sunt arestati la domiciliu.…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova a emis un nou comunicat de presa, prin care se ofera mai multe detalii privind dosarul penal ce vizeaza tragedia de la Pensiunea “ Ferma Dacilor”, din Tohani. In acest context, sub titlul „Efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana juridica…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova au descins la Ferma Dacilor din Tohani, marți dimineața. Aceștia desfașoara 8 percheziții la administratorii de la Ferma Dacilor și la Primaria Gura Vadului.

- Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, susține ca incendiul care a dus la moartea a 7 persoane a fost provocat intenționat pentru a-i distruge afacerea. Autoritațile investigheaza situația, iar concluziile preliminare indica nereguli in privința autorizațiilor și a siguranței la incendiu a pensiunii.…

- Anca este tanara din Calarași care a venit la petrecerea tinerilor fotbaliști fara sa iși anunțe tatal antrenor.Cristian Gavrila a fost chemat la fața locului sa confirme daca are vreo ultima veste de la fiica sa handbalista.Anca avea 20 de ani, era o studenta model și a moștenit pasiunea pentru sport…

- Cadavrul carbonizat al unui copil a fost gasit miercuri dimineata, la pensiunea ferma Dacilor, din judetul Prahova, afectata de un puternic incendiu. ”A fost extrasa cea de-a saptea victima carbonizata (minor)”, a transmis ISU. Se continua actiunea de cautare, in conditiile in care opt persoane au fost…

- Cazul incendiului de la pensiunea Ferma Dacilor, din Tohani, este preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova. S-a deschid un dosar in care sunt cercetate infractiuni de distrugere si ucidere din culpa. Cinci victime carbonizate (patru adulti si un copil) au fost gasite pana la acest moment. De…