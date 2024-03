Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor s-a intors la locul cumplitei tragedii, dupa ce magistratii i-au inlocuit arestul la domiciliu cu controlul judiciar. Patronul susține ca ferma unde 8 oameni si-au pierdut viata va fi refacuta. In cursul zilei de astazi a fost adus un omagiu victimelor care au pierit in cadrul cumplitei tragedii. Zeci de oameni s-au adunat pentru a planta pomi in memoria victimelor. Nu mai puțin de 150 de puieți de nuc au fost saditi in memoria celor opt victime care au pierit in urma incendiului din 26 decembrie 2023. Tot in cursul zilei de astazi, la Ferma Dacilor s-a ținut…