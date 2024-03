Patronul de la Ferma Dacilor a scăpat și de arestul de domiciliu! Ce vrea să facă imediat Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a scapat și de arestul la domicilu, dupa ce magistratii au decis plasarea lui sub control judiciar. Așadar, Cornel Dinicu, patronul complexului turistic Ferma Dacilor, a scapat de arestul la domiciliu. Magistrații au decis ca barbatul sa ramana sub control judiciar pentru 60 de zile, iar decizia este una definitiva. Patronul de la Ferma Dacilor a scapat de arestul de domiciliu Primul lucru pe care Dinicu a spus ca il va face imediat cum va fi lasat in libertate va fi sa viziteze ruinele Ferma Dacilor, unde sa aduca un omagiu victimelor. Va reamintim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

