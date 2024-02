Atac armat în Grecia. Patru persoane au fost ucise Atac armat sangeros in Grecia! Un barbat a deschis focul, luni, in incinta unei companii maritime din localitatea Glyfada, o suburbie a Atenei. Patru persoane au murit in urma incidentului, potrivit unor surse din poliția elena, citate de AFP. Așadar, s-a dat alarma, luni, in localitatea greceasca Glyfada, acolo unde un barbat inarmat a deschis focul chiar in incinta unei companii maritime de unde se pare ca acesta fusese disponibilizat. Patru persoane au fost impușcate mortal, potrivit primelor informații, iar alte doua persoane au fost salvate de oamenii legii. Fostul angajat an companiei European… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Atacatorul a patruns in cladire luni dimineata, a tras focuri de arma si a ucis trei persoane – doi barbati si o femeie -, dupa care s-a baricadat in sediul European Product Carriers, declara AFP aceasta sursa din cadrul politiei. Barbatul – a carui identitate nu a fost dezvaluita – este prezentat de…

- Trei persoane au murit și una a fost ranita dupa ce un barbat inarmat a deschis focul la sediul unei companii de transport maritim din Atena. Barbatul s-a sinucis inainte ca poliția sa ajunga la el. Atacatorul a patruns in cladire luni dimineața, la ora locala 10.20, și a impușcat mortal trei persoane,…

- Un fost angajat al unei companii maritime a deschis focul la sediul acesteia din Glyfada, o suburbie a Atenei. Patru persoane au murit luni, in urma acestui incident, a anuntat o sursa din politia elena, potrivit AFP, preluata de Agerpes.

